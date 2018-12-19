Ödüllü film Taksim Hold'em Nilüfer'de izleyici ile buluştu

Taksim Hold'em filmi, Nilüfer'de sinemaseverlerle buluştu.

6. Kayseri Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu ile Sinema Yazarları Derneği ödüllerini kazanan Taksim Hold'em filmine yoğun ilgi gördü. Nilüfer Kent Konseyi ve Aykırı Sinema işbirliğiyle Konak Kültürevi'nde düzenlenen etkinlikte, senaristliğini ve yönetmenliğini Michael Önder'in yaptığı “Taksim Hold'em” filmi sanatseverlerle buluştu. Kenan Ece, Damla Sönmez, Nezih Cihan Aksoy, Emre Yetim, Tansu Taşanlar ve Berk Hakman'ın rol aldığı Taksim Hold'em, Türkiye ve İngiltere'de birçok kısa film, reklam ve müzik klibi çeken Michael Önder'in yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyor. İncelikle yazılmış karakterleri ve hikayesiyle dikkat çeken Taksim Hold'em, herkesin kendi inandığı doğrunun, tartışılmaz olduğunu düşündüğü bir topluma dair eleştirilerini bazen sert, bazense mizahi bir dille ortaya koyuyor.

Büyük ilgi gören film gösteriminin ardından, yönetmen Michael Önder ile yapımcı Jozef Amado izleyicilerle buluştu. Söyleşide izleyiciler, filme dair duygu ve düşüncelerini dile getirirken, sorularına da cevap aradı. Michael Önder, filmi yaparken gezi olaylarından yola çıkmadıklarını ifade ederek, “Bu filmin uzun bir yapım süreci oldu. Bu filmde ben de duygusallaştığım için birçok öğeyi çıkardım. Türkiye'nin sorunu olan bazı olguları yansıtmaya çalıştık. İnsan, aslında kendi içinde uyumsuz bir varlıktır. Tutarlı olduğumuza inanıp tutarsız varlıklarız. Film biraz bunun üzerine kurgulandı. Film, yurt dışında daha farklı gözle izleniyor ve olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

Yapımcı Jozef Amado da filmin tam olarak gezi olaylarına dayanmadığını belirterek, “Bu yapım aslında gezi olaylarına katılmayıp uzaktan izleyenlerin içinde bulunduğu durumu anlatan bir film. Gerçek olaylara dayalı filmleri çekmek zordur. Bu film bir belgesel veya propaganda filmi değildir. Bazı olayları beyaz perdeye aktardık ve belge niteliği taşıyor” diye konuştu.

Söyleşi sonunda Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay, Önder ve Amado'ya teşekkür etti.