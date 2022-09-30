Ödüllü şiirler belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Türk Dünyası' konulu şiir yarışmasının kazananları belirlendi.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle; yıl boyunca bu temaya uygun etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Türk Dünyası' konulu şiir yarışmasının sonuçlarını duyurdu. Mustafa Özçelik, Bestami Yazgan, Yahya Akengin, Nazım Payam, Nevzat Çalıkuşu ve Ali Akmanlar'dan oluşan seçici kurul, ödüle layık görülen eserleri belirledi.

Buna göre; Talat Ulker ‘Azatlık Türküsü' şiiriyle birinci, Mustafa Bilir ‘Türk'ün Türküsü' şiiriyle ikinci ve Durmuş Kaya da ‘Sana Baktığım Zaman' şiiriyle üçüncü oldu. Birincinin 8 bin, ikincinin 6 bin, üçüncünün de 4 bin TL para ödülü kazandığı yarışmada; Adem Alan ‘Ufka Yolculuk' şiiriyle ve Yunus Laçin de ‘Dasitan-ı Türk Dünyası' şiiriyle 2 bin TL'lik mansiyon ödülünün sahibi oldu. Yarışmada, Gular Ismailova da ‘Türk'ün Devlet Ağacı' şiiriyle Seçici Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü.