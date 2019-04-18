Odun keserken kanlar içerisinde kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hızarla odun kesen yaşlı adam, makineden fırlayan odun parçasıyla yaralandı.

63 yaşındaki Mehmet C, evin bahçesinde odun kestiği sırada odunlardan biri fırlayarak kafasına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan talihsiz adam haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet C'nin alın kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Durumu iyi olan Mehmet C'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.