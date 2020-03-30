İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Off-road tutkunları evde kalanlar için araziye çıktı

Off-road tutkunları, her hafta sonu yaptıkları arazi tırmanışlarını bu sefer evde kalanlar için gerçekleştirdi.


Bursa'nın Gürsu ilçesinde toplanan off-road tutkunları, sosyal mesafelerini koruyarak zorlu araziyi aşmaya çalıştı. Çamur deryasına dönen yolda ilerlemek için inat eden sürücüler, arazi araçlarının sınırlarını zorladı. Dışkaya, Ericek, Yenisölöz bölgesinde gerçekleştirilen faaliyette gaza bastıkça şaha kalkan araçlar, dar ve kaygan zeminlerden sürücülerinin becerileriyle kolayca geçti. İş haricinde zamanlarını evlerde geçirdiklerini belirten sporcular, pazar günü ise her zamanki gibi araziye çıktıklarını söylediler. Sosyal mesafeyi koruyarak zorlu parkurları geçtiklerini belirten off-road tutkunları, vatandaşların ise evlerden çıkmamalarını istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.