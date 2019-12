Ofis ?al??anlar?n?n v?cudunda hasar olu?abilir

Emre Lak?e, masa ba?? ?al??anlarda olu?abilecek eklem ve kas hastal?klar?na kar?? uyard?. Lak?e, bu hastal?klar? doktor kontrol?nde egzersizle ?nlemenin m?mk?n olabilece?ini s?yledi.

Masa ba?? ?al??anlar?n kas ve iskelet hastal?klar?na yakalanma olas?l???, hareketli ?al??anlara g?re daha y?ksek. VM Medical Park Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman? Uz. Dr. Emre Lak?e, meslekta?lar?na yapt??? sunumda, ciddiye al?nmayan kas ve iskelet sa?l??? hastal?klar?n?n ileride b?y?k s?k?nt?lar? beraberinde getirebilece?i uyar?s?nda bulundu. Kas ve iskelet rahats?zl?klar?n? etkileyen bir?ok unsur oldu?unu belirten Dr. Emre Lak?e, ?Uzun s?reli oturmak, omurgada hareket azl??? ve artm?? disk bas?nc? ile kas kas?lmalar? sonucu v?cutta kal?c? hasar olu?ur. ?? temposu h?zl? ise risk artar, ?al??an i?in h?z?n? kontrol edemiyorsa stres de artar. Zamanla i? i?in gereken efor artar, yorgunluk ve doku hasar? olu?ur. Uygulanan kuvvet, v?cuda ne kadar uzak ise ?iddeti de o kadar artar. ?ok s?cak ve nemli ortamlarda yorgunluk artar. So?uk ortamda ise esneklik azal?r ve yaralanma artar? dedi.

?al??an? i?e uydurmak yerine i?i ?al??ana uydurmak gerekti?ini vurgulayan Uz. Dr. Emre Lak?e, kas ve iskelet rahats?zl?klar?na kar?? yap?labilecekler konusunda ?unlar? s?yledi:

?Bir i?in uygun ?artlarda, emin, g?venli ve verimli yap?labilmesi ?ok ?nemlidir. ?al??an?n sa?l?kl? ortamda, uygun duru? pozisyonunda, en az enerji harcayarak ve en ?ok verimde ?al??mas? hedeflenmeli. ?Dinlen, egzersiz yap, esnet ve ?al??t?r' olarak ?zetlenebilecek yol haritas?n? takip etmek faydal? olacakt?r. Bu t?r hastal?klarda psikososyal fakt?rler de etkili olmaktad?r. ??z?m noktas?nda ergonomi ve egzersiz ?ok ?nemlidir. Duru? bozuklu?u ve omurga e?rili?inin solunum sistemini olumsuz y?nde etkiledi?ini de unutmamam?z gerekir. Tedavi planlan?rken hastan?n ya?? ve v?cut fonskiyonlar? da dikkate al?nmal?. Her hasta i?in ?zel bir tedavi planlanlanmal?. Kas ve iskelet sistemindeki rahats?zl?klardan kurtulmak istiyorsak eklemlerimizi ve kaslar?m?z? kuvvetlendirici egzersizleri mutlaka uzman hekim kontrol?nde yapmal?y?z.?