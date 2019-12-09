Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde kızını döven kız öğrencileri kovalayıp darp etmek isteyen veli güvenlik kameralarına yakalandı. Çarşıda bir kız öğrenciyi yakalayarak darp etmeye çalışan öfkeli babaya esnaf bir kadın engel oldu.

Edinilen bilgiye göre, başka bir ilkokulda okuyan P. B (13) ile diğer bir ilkokulda okuyan A.B (13), E.A (13) ve S.M (13) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. P.B, durumu babası E.B'ye anlattı. Sinirlerine hakim olamayan öğrenci velisi, üç kız öğrencinin peşine düştü. Veli E.B, kız öğrencilerden birini yakalayarak, Çini Çarşısında kovalaya başladı. Araya esnaf girdi. Korkan kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de arbedenin arasında kaldı. Küçük kız arbede sırasında yere düştü. Esnaf öğrenciyi kafeteryaya sokarak korudu. Sinirli veli esnafın elinden kurtulup kafeteryadaki kıza doğru koştu. Ancak yine engellendi. Esnaf olay yerine polis çağırdı. Veli E.B. gözaltına alılanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.