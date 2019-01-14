Oğlunu bıçaklayan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oğlunu bıçaklayan baba, polis tarafından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle baba İbrahim M. ile oğlu Savaş M. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada Savaş M. evdeki eşyalara zarar vermeye başladı. Bu sırada sinirlenen baba İbrahim M. oğlunu çeşitli yerlerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Savaş M. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kayıplara karışan baba emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan baba, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan İbrahim M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.