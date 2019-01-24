OGM: "7 milyon kişi orman köyünde yaşıyor"

Orman hayatına ilişkin bazı istatistikleri kamuoyu ile paylaşan OGM, ülke genelindeki ormanlarda yılda 42 milyon ton civarında oksijen üretildiğini duyurdu. OGM açıklamasında, "Ülkemizde 10 binden fazla mantar türü bulunduğunu biliyor muydunuz. Ülkemizde 54 bin adet civarında omurgasız doğal hayvan türü bulunuyor. Bunların yaklaşık 14 bini sadece ülkemizde yaşıyor. Ülkemizde orman alanı içerisinde toplam 21 milyon 375 orman köyünde 7 milyonu aşkın kişi yaşamaktadır. Kırsal kesimde yaşayanların da yüzde 40'ı orman köyünde kalıyor. Ak, kırmızı ve herdem yeşil olmak üzere 18 meşe türü ile en fazla türe sahip ağaçlarımızdır. Ağaç türlerimiz arasında yaklaşık 6 milyon hektarlık alanla meşe ormanlık alanlarımızın en büyük payına sahiptir" dedi.

OGM, amenajman planlamasında arazi çalışmaları sırasında, 4 aylık sürede orman şartlarında ortalama olarak 250 kilometrelik mesafe başmühendis, mühendisler ve işçiler tarafından yürünerek kat edildiğini açıkladı. Ekiplerin ortalama olarak 15 bin ağaçta çeşitli ölçümler yapıldığı dile getirildi.