Öğrenci ve velilere büyük moral

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Akçeşme İlkokulu 1-C sınıfı tarafından düzenlenen program velilere ve öğrencilere moral oldu.

Yenişehir Belediyesi sosyal tesislerinde yapılan etkinliğe Akçeşme İlkokulu 1-C sınıfı öğretmeni Yasemin Gülal, veliler ve öğrenciler katıldı. İlkokula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerine ve velilere moral olan etkinlikte, okuma yazma öğrenen minik öğrencilere rozet takıldı. 1-C sınıfı öğretmeni Yasemin Gülal, “ Öğrencilerim okuma yazmayı öğrendiler. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen velilerimiz ve öğrencilerimiz ile düzenlediğimiz etkinlikte bir araya geldik. Son derece güzel vakit geçirdiğimiz etkinlik çocuklarımıza ve hepimize iyi geldi. Emeği geçen herkese okulumuz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akçeşme İlkokulu 1- C sınıfında okuyan öğrencilerin velileri ise, “Öğretmenimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu güzel etkinlik bizlere gurur ve moral oldu. Çocuklarımız çok sevindi. Bizlerde diğer veliler ile bir araya gelme fırsatı yakaladık. Böyle güzel ve anlamlı faaliyetin Türkiye genelinde olması veli ve öğrencilere çok faydalı olacaktır” dediler.