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Öğrenciler Barış Pınarı Harekatına dualarla destek oldu

Bursa’da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih suresini okuyarak derse başladı.

Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih suresini okuyarak derse başladı.


Demirtaş Mahallesinde bulunan Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sınır ötesi operasyonda olan Mehmetçiğe mânen destek olmak için kahraman ordumuz için Fetih suresini okuyarak derse başladı. Öğrenciler, "Allah ordumuza düşman topluluğu karşısında yardım etsin, muzaffer kılsın" diye dua etti.

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