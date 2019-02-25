Öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyor

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 'Bursa Okul Sporları Satranç Takım Turnuvası' 18-22 Şubat'ta Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde yapıldı. 150'den fazla okulun yarıştığı turnuvaya 190 takım 980'e yakın öğrenci katıldı. Son günlerde özellikle öğrenciler arasında çığ gibi artan satranç merakı, düzenlenen turnuvalarla da diri tutulmaya çalışılıyor. Takım turnuvası formatında yapılan ve 3 kategoride düzenlenen turnuvada, Özel Teknoloji Fen Okulları Bursa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Küçükler Kızlar kategorisinde ikincilik kupasını alan Özel Teknoloji Fen öğrencileri, bu başarılarıyla velilerini ve öğretmenlerini mutlu etti.

Çok çekişmeli geçen satranç maçlarından sonra, kupa almayı başaran Teknoloji Fen öğrencileri, turnuva bitimi kupa coşkusunu satranç öğretmenleri ile birlikte sahnede kutladı.