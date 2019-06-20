Öğrenciler bütün senenin stresini attı

Nova Fen ve Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen gecede bir araya gelen öğrenciler, tüm senenin stresini atma fırsatı buldu. Üniversite öğrencisi olma heyecanı yaşayan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.

Çocukları 4 yıl boyunca hayata hazırladıklarını belirten Nova Okulları Kurucusu Canan Topsakal, “Öğrencilerimizin hepsi, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunacak görevlerde yer alacaklardır. Hepsi bu görevi layıkıyla yerine getirebilecek kapasitede yetiştirildiler. Üniversite sınavlarını başarıyla tamamladılar. Daha önemlisi hayatta her türlü güçlüğün üstesinden gelebilecek kapasiteye ulaştılar. Öğrencilerimizi 9 ve 10'uncu sınıflarda akademik eğitimin yanı sıra kişisel eğitim, sosyal beceri ve toplum için faydalı işler yapacak çalışmalarla hazırlıyoruz. 11 ve 12'nci sınıfa geldiğimizde ise Türkiye'de üniversite sınavı gerçeği ile karşılaşıyorlar. Bu gerçek doğrultusunda öğrencilerimizi akademik çalışmalara yönlendiriyoruz. Okulumuzu bitirdiklerinde iyi bir dil eğitimi almış, laboratuvarda ortak çalışmalara imza atmış ve kimlikli kişiler olarak onları topluma uğurlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Mezun olmanın keyfinin yaşayan öğrenciler ise, “Son senemizde çok yorucuydu. Bazı zamanlar pes ettik. Ancak arkadaşlarımızın ve öğretmenlerimizin desteği ile bunun üstesinden gelmeyi başardık. Başarılı bir lise dönemini geride bıraktık. Artık önümüzde daha uzun bir süreç var” diye konuştu.