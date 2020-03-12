İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler çevre için pedal çevirdi

Bursa’da öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Bursa'da öğrenciler çevre kirliliğine dikkat çekmek için pedal çevirdi.


Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hava kirliliğine dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını artırmak maksadıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tur attı. Onlarca öğrenci bisikletleriyle çevre kirliliğine dikkat çekmek için FSM Bulvarı'nı pedalladı. Tur hakkında bilgi veren Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Haluk Yazgan, “Yurtdışında bir ortağımızla sürdürülebilir çevre ile alakalı proje yürütmekteyiz. Projemiz kapsamında bisiklet turu planladık. İnsanların daha çok bisiklet sürmesi ve çevresine daha hassas olmasını istiyoruz. Projemizin bisikletin yaygınlaşması ve hava kirliliğinin engellenmesi açısından önem teşkil ettiğini düşünüyoruz” dedi.


Tura katılan öğrenciler de, çevre kirliliğine ve bisikletlilere dikkat çekmek için burada olduklarını söylediler. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tur esnasında bisikletli öğrencilerin can güvenliğini sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.