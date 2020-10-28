Öğrenciler Cumhuriyetin 97. yılını coşkuyla kutladı

Bursa'da günlerdir büyük heyecanla hazırlanan öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

Özel Teknoloji Fen Koleji, Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Kampüste gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin Cumhuriyet korosu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Atatürk'ün kurtuluş Savaşı mücadelesinin anlatıldığı oratoryoda hep biz ağızdan söylenen 'Cumhuriyet için herkes bir şeyler feda etti. Biz her şeyimizi'” cümlesi öğrencilerden büyük bir alkış aldı.

Cumhuriyetin coşkusu ve yaşanılan mutluluk, Teknoloji Fen Koleji anaokulu öğrencilerinin 'Cumhuriyet özgürlüktür' şarkısı ve ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin seslendirdiği şarkılarla doruğa çıktı. Programın sonunda, tüm öğrenciler hep bir ağızdan 'Atam Marşı'nı söylerken Cumhuriyetin bize kazandırdığı en büyük değerlerden birinin, bu birlik ve beraberlik duygusu olduğunu bilmek ve bunu yaşamak mutluluklarına gurur, coşkularına sevinç kattı.