Öğrenciler doğru el yıkamayı öğrendiler

Dr. Reşit Mıstık tarafından Altınşehir Koleji öğrencilerine "Sağlık elinizden gelir" sloganıyla el hijyeni eğitimi verildi.

Günlük yaşantımızda en fazla kirlenen organlarımızın ellerimiz olduğunu belirten Reşit Mıstık, bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların havada, suda ve toprakta yaşayabilme özelliklerinden dolayı ellerimiz ile dokunduğumuz her şeyden kolayca bulaşabildiklerini, ellerimizi yıkayarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi bulaşıcı hastalıklar ve zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabileceğimizi söyledi.

Ellerin kirli görüldüğü her zaman, tuvaletten önce ve sonra, yemeklerden önce ve sonra, saç, ağız, burna dokunduktan sonra, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, hapşırdıktan ve öksürdükten sonra, yara ve sivilcelere dokunduktan sonra, hasta insanlara dokunmadan önce ve sonra, hayvanlara dokunduktan sonra yıkanması gerektiğini söyleyen Reşit Mıstık, etkin el yıkamada parmak aralarının yıkanması, parmak uçlarının dairevî hareketler ile ovuşturularak en az 30 saniye ellerin yıkanması, toplu yaşanılan yerlerde sıvı sabun tercih edilmesi ve el yıkama işleminden sonra musluğu peçete ile kapatılması ve kurulama işleminin titizlik ile yapılması gerektiğini vurguladı.

Sunumun ardından uygulama ile etkin el yıkama da gösterildi. Eğitime katılan öğrencilere el hijyenine dikkat çekmek maksadıyla sabun verildi.