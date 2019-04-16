Öğrenciler düz duvara tırmandı

Büyük mücadeleye sahne olan yarışma hafta sonu İnegöl Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk ve ortaokullardan 155 sporcunun katıldığı yarışmalar büyük heyecana sahne oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen yarışmada, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Spor Tırmanış Türkiye Sorumlusu Nazif Makas da bulundu. Yarışmaya 20 okul katılırken, toplam 16 kupa ve 28 madalya sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "İnegöl Belediyesi olarak İnegöl'ün tabiî güzelliklerini ortaya çıkartmak ve doğa sporlarında ilçemizi öncü merkezlerden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarına dur durak demeden devam ediyoruz. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de Çocuk Spor Tırmanışı. Belediyespor salonumuzda oluşturduğumuz spor tırmanış duvarı gerçekten kendi alanında örnek bir çalışma. Burada ücretsiz olarak çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Kendi başlarına lider tırmanışı yapabiliyorlar. Hem bu salondaki spor tırmanış duvarına hem de dışarıda kaya tırmanışında bulunabiliyorlar. Bu vesile ile çocuklarımızı belediyemizin sağladığı bu imkandan, bu spordan faydalanmaya bekliyoruz. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.