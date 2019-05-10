Öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Akşemsettin İlkokulu öğrencileri; ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıp, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla alınan kolileri Kızılay'a teslim etti.

Ramazan ayı sebebiyle değerler eğitimi çerçevesinde 1-B sınıfı öğrencileri topladığı yardım kolilerini düzenlenen törenle Kızılay yetkililerine teslim etti.

Törende konuşan Sınıf Öğretmeni Gülcihan Yılmaz Sarı, öğrencilerin kendi harçlıklarından ayırarak topladıkları parayla bu yardım kolilerinin oluşturulduğunu, yardımların Kızılay aracılığı ile muhtaç olan kişilere ulaştırılmasını düşündüklerini, bu amaçla kendilerine destek veren öğrenci, veli ve Kızılay yetkililerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Demir eğitimin en önemli boyutunun değer eğitimi olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yardımseverlik, cömertlik, paylaşma, merhamet, hizmet ve fedakarlık gibi üst düzey değerleri kazandırmak amacıyla böyle bir etkinlik yapıldı" dedi.

Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz ise öğrencilerden bu tür organizasyon taleplerinin gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Yardım kolilerini teslim alan Kızılay yetkilileri okul yöneticilerine teşekkür belgesi takdim etti.