Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı

Bursa'da öğrenciler Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle esnaf ve kurumları ziyaret etti.

Büyükorhan ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip Bölümü ve Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçede bulunan kamu kurumlarını, esnafları ve halkı ziyaret ederek gül lokumu, gül suyu ve hadis-i şerif yazılı broşürler dağıttı. Öğrenciler halktan büyük takdir kazandı. Vatandaşlar, geleceğin teminatı olan gençlerden bu hassasiyeti görmekten çok mutlu olduklarını belirterek, Milli Eğitim yetkililerine, okul müdürüne ve öğrencilere teşekkür etti.