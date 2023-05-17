Öğrenciler Kent Bostanları'nda tarımla tanıştı

Nilüfer Belediyesi'nin ekolojik tarım şartlarında üretim yaptığı Kent Bostanları, Görükle Haznedaroğlu İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Bostan'da yazlık bitkilerin fidelerinin dikimine tanıklık eden öğrencilere, tohum çeşitleri ve kompost gübre üretimi hakkında da bilgi verildi.

Nilüfer Belediyesi'nin deneme üretimleri ve yerel tohumların çoğaltma işlemlerini yaptığı Ürünlü Mahallesi'ndeki Kent Bostanları'nda hummalı bir şekilde yazlık bitkilerin dikimi yapılırken, öğrencilerin ziyaretleri de devam ediyor. Görükle Haznedaroğlu İlkokulu öğrencileri de Kent Bostanları'nı ziyaret ederek hem yerel tohumlardan elde edilen yeni sezon bitkilerin fidelerinin dikimine tanıklık ettiler, hem de doğaya ve ekosisteme dost tarım hakkında bilgi edindi.

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, yaptıkları çalışmalar hakkında çocukları bilgilendirdi. Tohum elde etmeden, üretime kadar bütün aşamalar hakkında çocuklara bilgi veren Arca Atay, yerel tohumun geleceğe taşınmasının öneminden de bahsetti. Tohum Kütüphanesi'ne gezerek Nilüfer Kent Bostanları'nda yapılan üretimlerden elde edilen tohumları yakından inceleyen öğrenciler, sebzeler yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerin deneme üretimlerinin yapıldığı parselleri de gezerek ürünleri yakından tanıdılar. Kompost Ünitesini de gezen öğrenciler, kompostun önemi ve üretimi hakkında da bilgi edindiler. Tarımla ilgili yeni bilgileri öğrenen öğrenciler, ilk kez gördükleri bazı bitkileri de ilgiyle inceledi.