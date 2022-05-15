Öğrenciler matematikte hünerlerini sergiledi

Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Spor Proje Okulu öğrencileri ve danışman öğretmenleri Aynur Arzum'un düzenlemiş olduğu Matematik Festivalinin onur konuğu, Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü Emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altun oldu. Gerçekleşen Festivalin hedefi konusunda bilgi veren danışman öğretmen Aynur Arzum, "Öğrenciler genellikle matematiğin temel kavramlarını öğrenmekte zorluk çeker. Buda matematik eğitiminde başarılı olmalarını zorlaştırabilir ve öğrenciyi ümitsizliğe sevk edebilir. Ama öyle olmak zorunda değildir. İşte tam da bu sebeple matematiği daha anlaşılır kılmak ve zevkli hale getirmek hedefiyle düzenlenen festivalimizde öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerinin hazırlamış oldukları matematik materyallerini ve matematik oyunlarını sergiledi. Festivalde aynı zamanda Satranç ve Rubik Küp turnuvaları da düzenlenerek birinci olan öğrenciler ödüllendirildi" dedi.