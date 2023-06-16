Öğrenciler mezun öğretmenler emekli oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki 100. Yıl İlkokulunda bu yıl sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. Mezun olan öğrenciler karne sevinci yaşarken emekli olan öğretmen ve idareciler'de mesai arkadaşları ve öğrencilerinden ayrıldıkları için duygulu anlar yaşadı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak sömestr tatiline girdi.

Yenişehir 100.Yıl İlkokulunda da öğrenciler karne sevinci yaşarken Okul Müdürü Kenan Tetik, Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Uzun, Sınıf Öğretmeni Fahri Sezer görev süreleri tamamlanıp emekliye ayrıldı. Meslekte emekliye ayrılan 3 eğitimci için öğretmen arkadaşları tarafından organize edilen yemekte duygu dolu anlar yaşanırken çiçek ve plaket takdimi yapıldı.