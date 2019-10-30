Öğrenciler Millet Kıraathanesi'nde buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, öğrencilerin gözde mekânı haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi projesinin Bursa'daki ilk örneği olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, 7'den 77'ye her yaştan insanın buluşma yeri oldu. Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla ‘Kediler Tekkesi' olarak anılan tarihî bina, yüzlerce kitaptan oluşan kütüphanesi ile Gaziakdemir İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Kek, çay ve kahve ikramlarının yapıldığı Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler velileriyle kitap okuma fırsatı buldu. Kitap okumanın ardından yetkililer öğrencilere sokak hayvanları için su ve mama kabı dağıttı. Sosyalleşme imkânı da bulan öğrenci ve veliler, kıraathaneden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nin millî kültür ve misafirperverliğin yaşatıldığı önemli bir mekân olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kitap okumak isteyen vatandaşları kıraathaneye davet etti.