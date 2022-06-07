Öğrenciler muhtarla buluştu, sokak sokak temizlik yaptı

Bursa'da liseli öğrenciler, temizlik görevlileri ve mahalle muhtarı, 'Dünya çevre günü' vesilesiyle sokak sokak temizlik yaptı.

Bursa Barış Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 'Dünya çevre günü' hasebiyle Barış Mahalle Muhtarı Sevilay Karaca ile bir araya gelerek temizlik görevlilerine destek oldu. Toplam 84 öğrenci, 3 öğretmenin katıldığı organizasyonda, Barış Mahallesinin sokaklarından 52 çuval çöp toplandı. Barış Mahalle Muhtarı Karaca, "Çevreye duyarlı Barış Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Herkes çevre konusunda bir şeylerin farkına varmalı. Hiç kimse kötü bir çevrede yaşamayı kabul etmiyor. Fakat çöpünü atarken de bunu düşünmüyor. Bu farkındalık için bir araya gelen öğretmen ve öğrencileri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Liseli öğrencileri ise, "Böyle bir etkinliğin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. İnsanlar bulundukları alanları farkına varmadan kirletiyor. Onlardan daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu güzel farkındalık organizasyonun da bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. İzmaritten yemek kaşığına kadar bir çok atıkla karşılaştık. Piknik yapan bazı vatandaşlar çöplerini toplamadan bırakıp gitmişler. Bunlar için çok üzüldük. Daha duyarlı bireyler olursak sevinirim" dedi.