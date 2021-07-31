Öğrenciler sertifikalarına kavuştu

Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde eğitim gören 100 öğrenci, sertifikalarına kavuştu. Öğrenciler, dönem sonu dolayısıyla düzenlenen piknikte doyasıya eğlendi.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, geleceğe ışık tutan Bilgi Evleri'nde yaz dönemi boyunca yüzlerce öğrenciye kapılarını açtı. Geçtiğimiz günlerde 200 öğrenciyi mezun eden Bilgi Evlerinde son olarak 4 ile 5 yaş grubu çocukların eğitimleri tamamlandı.

Koza çocuk akademisini başarıyla bitiren öğrenciler, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Beytullah Seferler, Bülent Hamdi Cingil ve Raif Endar'ın elinden aldı. Çeşitli oyunların oynandığı piknikte sertifikalarına kavuşan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.