Öğrenciler sporla dolu günler geçiriyor

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında hentbol, dart ve petank dallarında müsabakalara katılan öğrenciler hem dereceye girebilmek için yarıştılar, hem de eğlenceli bir gün geçirdiler.

Uluslararası Spor Şenlikleri binlerce öğrencinin katılımı ile şölen havasında geçiyor. Şenlik kapsamında Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde hentbol karşılaşmaları yapıldı. 3 kategoride düzenlenen hentbol müsabakalarına 26 takım ve 312 öğrenci katıldı. Minikler grubunda Özel ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları, Küçükler grubunda Vahide Aktuğ Ortaokulu, yıldızlar grubunda da Nilüfer Şehitler Ortaokulu şampiyon oldu.

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında dart yarışları da düzenlendi. M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda yapılan, Gençler Dart Yarışları'nda 18 okuldan 143 öğrenci mücadele etti. Kızlar grubunda Çamlıca Anadolu Lisesi, Erkekler grubunda da Nur Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik elde etti.

Aynı gün Spor Şenlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi Ataevler Petank Sahası'nda müsabakalar vardı. Küçükler Petank Yarışları'na 14 okuldan 128 öğrenci katıldı. Kızlar grubunda ve erkekler grubunda Alara Ortaokulu şampiyonluğu aldı. Dereceye giren okullara ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer verdi.