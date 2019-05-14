Öğrenciler sporun farklı branşlarında buluştu

Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen oryantiring, model uçak ve geleneksel Türk okçuluğu branşlarında müsabakalara katılan öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Uluslararası Spor Şenlikleri farklı branşlardaki müsabakalarla devam ediyor. 550 öğrencinin 10 kategoride yarıştığı oryantiring yarışları Misi Mahallesi'nde gerçekleşti. Misi'nin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen yarışlara katılan öğrenciler, sporla dolu güzel bir gün geçirdi. Yarışlara katılan öğrenciler hedefleri bulmak için büyük çaba gösterdi. Uzun süren müsabakalar sonucu dereceye giren takım ve sporculara madalyaları törenle verildi.

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde de geleneksel Türk okçuluğu ve model uçak yarışları düzenlendi. Okçuluğa meraklı 164 öğrenci hedefi vurmak için yarıştı. Model uçak yarışları da büyük ilgi altında gerçekleşti. Farklı okullardan 105 öğrenci, yaptıkları model uçaklarla yeteneklerini sergiledi. Yarışmaya girenlere kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer ve Alaaddinbey Özel Eğitim Merkezi Okul Müdürü ve Şenlik Tertip Komitesi Üyesi Kenan Marangoz verdi.