Öğrenciler Tomris Uyar'ın kitabına kapak tasarlayacak

Nilüfer Belediyesi'nin her yıl lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nda süreç başladı. Yarışmaya katılacak öğrenciler, 2023 Yılının Yazarı olarak belirlenen Tomris Uyar'ın Gezegen Kızlar isimli kitabına kapak tasarlayacak.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün, 2023 Yılının Yazarı olarak belirlediği Tomris Uyar ile ilgili etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede her yıl lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Kitap Kapağı Tasarım Yarışması için de süreç başladı. Öğrenciler Tomris Uyar'ın Gezegen kızlar isimli kitabını okuyup, algıladıklarını tasarımlarına yansıtacak. Yazarın genç kuşak tarafından daha yaygın biçimde tanınması ve benimsenmesini sağlamak; yaşadığı yıllardan bugüne eserlerinin genç zihinlerde oluşturduğu görsel algıyı belgelemek amacıyla düzenlenen Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'na son başvuru tarihi 12 Mayıs. Bu süre içinde tasarımını yaparak başvuruda bulunan öğrencilerin eserleri, Feyza Alfatlı, Ethem Onur Bilgiç, Nahide Dikel, Sedat Girgin ve Sadık Karamustafa'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışmada dereceye giren tasarımların sahipleri daha sonra düzenlenecek törende ödüllendirilecek.