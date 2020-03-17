Öğrenciler uzaktan eğitime kendi öğretmenleriyle girecek

Bursa'daki bir okulda eğitim gören çocuklar, 23 Mart'tan itibaren kendi öğretmenleriyle uzaktan eğitime katılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüsü sebebiyle okulları 1 hafta önceden ara tatile alırken, Bursa'daki bir okul ise öğrencilerin kendi öğretmenleriyle uzaktan eğitim görmelerini sağlayacak. 23 Mart'tan itibaren belli bir süre uzaktan eğitimi kullanacak öğrenciler için yüzün üzerinde öğretmen kamera karşısına geçti. Öğrenciler, kendi sınıflarında yapılan çekimlerle kendi öğretmenleriyle derslerine kaldıkları yerden devam edecek.

Korona virüsü tedbirlerini ilk günden beri aldıklarını ve çalışmaları da ona göre yaptıklarını belirten Özel Altınşehir Okulları Eğitim Koordinatörü Kadir Sezer, “Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamadan sonra biz de hemen harekete geçtik. Biz öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle ve kendi sınıflarında eğitim alması için öğretmenlerimizle 2-3 haftalık eğitim çekimlerimizi tamamladık. Normalde 23 Mart'tan itibaren bütün okullar bu uzaktan eğitim sistemine geçecek. Ancak herkes hazır videolarla bunu gerçekleştirecek. Ortak bir müfredatla hareket edecekler. Belki 3-4 sene önce çekilen videolarla eğitim alacaklar. Biz farklılık yaparak öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle eğitim almalarını sağlayacağız. Sınıfta hangi konuda ve sayfada kaldılarsa, evde sisteme girince o kitabın o sayfasından öğretmenleri karşılarında olacak. Yabancı birilerini görmeyecekler” dedi.

Öğrencilere ara tatile çıkmadan önce program verdiklerini belirten Sezer, “Eğitimin başlamasıyla birlikte her gün telefonlarına atacağımız mesajlarla onları bilgilendireceğiz. Kendi içimizde bir sistem oluşturduk. Bu sisteme kendi isimleriyle girerek gerekli yoklamalar da yapılmış olacak. Katılmayan öğrencilerin velileri anında uyarılarak çocukların eğitime katılmaları sağlanacak. Şu an 2-3 haftalık ders videolarımız hazır. Şayet Milli Eğitim Bakanlığı tatili uzatma kararı alırsa, biz de bu videoların devamını getireceğiz. Çocuklar okullarına döndüklerinde ise hızlı bir tekrar ile derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.