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Öğrenciler yedikleri çiğ köfteden zehirlendi

Bursa’da 5 öğrenci, yedikleri çiğ köfteden zehirlendi.

Bursa'da 5 öğrenci, yedikleri çiğ köfteden zehirlendi.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde Şükrü Şenol Orta Okulu 8'inci sınıf örgencileri, Gemlik Kapalı Spor Salonunda oynadıkları voleybol müsabakası sonrasında dışarıda yemek yedi. 5 öğrenci, yedikleri çiğ köftenin ardından istifra etmeye başladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin çiğ köfteleri farklı farklı yerlerden, ama sosu aynı yerden aldıklarını ifade etmesinin ardından market ve esnaftan numuneler alındı. Numunelerin incelenmesi ve öğrencilerin sağlık raporundan sonra zehirlenmenin tam sebebi tespit edilecek.

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