Öğrenciler yeni eğitim yuvalarına kavuştu

Hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu'nun Kükürtlü Mahallesine kazandırdığı yeni eğitim yuvası öğrencilerine kavuştu.

Bursa eğitimine kazandırılan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencileriyle buluşan okulu ziyaret eden ve okulda yüz yüze eğitim gören 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "8. sınıf hayatınıza yön vereceğiniz ve eğitiminizin bir üst mertebesi olan ortaöğretim kurumlarına geçişte önemli bir yere sahip. Liselere Geçiş Sınavına hazırlananlara şimdiden başarılar diliyorum. En değerli konu zamandır. Kendinize belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için zamanınızı en verimli şekilde değerlendirin. Hedeflere ulaşmanın yanında o hedefe ilerlerken yaptıklarınızın ve yaşadıklarınızın da önemli olduğunu unutmayın. Sizlerin yetişmesinde çok büyük emek sarf eden öğretmenlerimize ve bu süreçte okulumuzdan, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen velilerimize de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ailelerinize selamlarımızı iletin. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim” dedi.

Bursa'nın hayırsever konusunda şanslı olduğunu ifade eden Sabahattin Dülger, “Bursa'da bugüne kadar hayırsever vatandaşlarımız tarafından pek çok okul eğitim öğretime kazandırıldı. Hayırseverlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetişmeleri noktasında yürüdüğümüz bu yolda bizlerden desteğini esirgemiyor. Hayırseverlerimiz, gerek okul yapımı gerek arsa bağışları ile Bursa eğitiminin gücüne güç katmaya devam ediyor. Eğitim kurumlarının hızla çoğaldığı ve eğitim faaliyetlerimizin hız kesmeden devam ettiği kentimizin yeni bir eğitim kurumuna daha kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Kükürtlü Mahallemize bu güzel eğitim yuvasını kazandıran hayırsever iş insanı Sayın Sabahattin Gazioğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Okul Müdürü Ramazan Yürük ise yeni yapılan okulla ilgili şunları söyledi:

“2014'ten bu yana Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlk ve Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Öğrencilerimizle birlikte yeni okulumuza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Yeni okulumuzun yapılmasıyla birlikte ikili öğretimden tekli öğretime geçtik. Okulun yapımında emeği geçen başta havırsever Sabahattin Gazioğlu olmak üzere emeği geçen herkese öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum.”

11 dönüm arazi üzerine kurulan 32 derslikli yeni ortaokul binası zemin artı üç kat şeklinde planlandı. Okul binasında idari odalar, kütüphane, bilişim sınıfı, sanat atölyesi, müzik sınıfı, laboratuvar, çok amaçlı salon ve okul bahçesinde spor salonu bulunuyor. Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu eğitim öğretime 49 öğretmen ve 1054 öğrenci ile devam ediyor.