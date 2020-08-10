Öğrenciler yeni nesil dersler ile geleceğe hazırlanıyor

Standart eğitimin yanı sıra bireyin gelecekte hayata hazır nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Uludağ Koleji, Türkiye'de bir ilke imza atarak 9 farklı başlık ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. İlkokuldan itibaren öğrencilerin bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimlere hızlı ayak uydurmalarını sağlamak ve öğrenmeyi öğreten Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri, öğrencilerin gerçek hayat problemleriyle karşılaştıklarında problem çözme tekniklerinden faydalanmasını sağlayacak yeteneğini geliştiriyor.

Yeni Nesil Yazarlık dersinde ise amaç öğrencilerin duygu, düşünce ve hayallerini etkin bir biçimde ifade etmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin düşündüklerini, hissettiklerini karşı tarafa en doğru ve en etkili biçimde aktarabilmelerini sağlamak için İletişim ve Beden Dili dersi ile öğrenciler çevreleriyle sağlıklı iletişim kurabilirler. Zamanı verimli bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmesini sağlamak ve öğrencilere en kıymetli sermayelerinin zaman olduğu bilinci aşılamaktır.

Süper Okuma Sistemi (SOS Plus) dersinde amaç, öğrencilerin okuma hızını en az iki üç attırarak verimli okuma yapmalarını, dikkat sürelerini arttırmalarını, sınavlarda soruları hızlı ve doğru çözmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin başkalarına karşı saygılı, anlayışlı, düşünceli davranmalarını ve toplum içinde uyulması gereken incelik kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak için ise, Nezaket ve Görgü Kuralları dersi ile empati ve pozitif düşünmeyle birlikte önemli protokol kuralları uygulamayı öğrenir. Konuşma Becerisi dersi ile ana dili becerileri arasında konuşma, hem akademik hem sosyal hayatın başarılı olmasında ciddi bir etkendir.

Bilim ve aklın ışığında analitik düşünme tekniklerini kullanarak zorlukları aşmayı, insan ilişkilerini evrensel ana fikirlerin kılavuzluğunda kurmak için Analitik Düşünce ve Felsefe dersi ön plana çıkmaktadır. Son olarak ise Sistem kurmayı ve bu sistemin etkin biçimde yönetiminin temel yöntemlerinin ele alındığı derste hedef geleceğin liderlerinin alt yapısını oluşturmak için Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri dersi olarak verilmektedir.