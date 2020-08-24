Öğrencilerden Başkan Aydın'a teşekkür

Üniversiteye hazırlık kursuna katılan öğrenciler, Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti. Davut Aydın, “Üniversiteye hazırlık sınavı ile ilgili bir kurs açtık. Orada 43 talebemiz görev aldı. Onların bütün ekonomik masraflarını belediye olarak biz üstlendik. Eğitim öğretimlerini de Halk Eğitim Merkezi üstlendi. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen bir kurstu. Önemli olan kursun açılması değildi. Bu kursa belki 100 kişi katılsaydı ama bugün bu başarılı tabloyu görmeseydik üzülürdük diye düşünüyorum. Bundan sonra bu kursun ve bu kursa gelenlerin daha çok başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Öğrenci Kadir Sevin, “Kursa geç başladım. Bu kadar imkânlı olmasına rağmen çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Geçen seneye göre çalışamadım, ama bu sene epey bir verimli oldu. Hocalarıma, başkanımıza ve Kaymakamımıza bu destekleri için çok teşekkür ederim” dedi.