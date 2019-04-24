Öğrencilerden Bursagaz'a ziyaret

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İstanbul Özel Alman Lisesi öğrencilerini ağırladı. Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp makam koltuğunu öğrencilere bıraktı.

Bursagaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İstanbul Özel Alman Lisesi'nde okuyan Türk ve Alman öğrencilere gün boyunca sürdürülebilirlik, doğalgazın serüveni ve binanın sertifikalı özellikleri konularında bilgiler aktarıldı. Bursagaz Genel Müdürlük binası, geziye katılan öğrencilerden tam not aldı. Bursagaz'ın Nilüferköy'de bulunan SCADA, kalibrasyon ve çağrı merkezlerini de ziyaret ederek Bursagaz'ın çalışmalarını yerinde gözlemleyen öğrenciler, origami atölyesiyle keyifli saatler geçirdi.

Bursagaz'ın iştirâki olduğu EWE Turkey Holding CEO'su Frank Quante'nin oğlu da geziye katılan öğrenciler arasındaydı.

İstanbul Özel Alman Lisesi öğrencilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, “Bursagaz olarak işimizin merkezinde geleceğimizin temsilcisi çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya emânet etme isteği var. Bu doğrultuda onları bilgilendirmek ve sorularına cevap verebilmek bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Görüyorum ki, çok şuurlu ve bilgili bir nesil geliyor. Çevreye dost ve enerji verimliliği anlamında üstün özelliklere sahip Bursagaz Genel Müdürlük binamız her yaştan öğrenciler tarafından sık sık ilgiyle ziyaret ediliyor. Ağırlamaktan keyif aldığımız ziyaretçilerimiz sürdürülebilirliğin önemini görüp, evlerine gelene kadar doğalgazın serüvenini öğrenme şansına sahip oluyorlar. Okullar ve üniversitelerle iş birliğini ve karşılıklı bilgi alışverişini çok önemsiyoruz. Bu yüzden de sık sık çeşitli platformlarda bir araya geliyor ve Bursagaz binamızda ağırlıyoruz.” diye konuştu.