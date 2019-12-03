Öğrencilerden örnek davranış

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, Devlet Hastanesi Yeni Doğan ve Çocuk Servisini ziyaret ederek, diktikleri bebek ve çocuk kıyafetlerini hasta ve hasta yakınlarına hediye etti.

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde yapılan ziyarette, yeni doğan giysileri ve 6 aylığa kadar bebek giysileri bu servislerde yatan bebeklere ve annelerine hediye edildi. Bunun hâricinde Çocuk Servisinde yatan hasta çocuklara da oyuncaklar hediye edilerek onlara moral verildi. Böylece öğrenciler değerler eğitimi dahilinde paylaşmanın güzelliğini ve hazzını da yaşamış oldu.

Okul Müdürü Bedrettin Katmer, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin bu güzel davranışları, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu ve her geçen gün daha da özlediğimiz dayanışma ve yardımseverlik duygularını canlı tutmak adına önemliydi. Emeği geçen öğretmenlerimi ve iyi yürekli öğrencilerimi tebrik ediyor, benzer iyilik hareketlerinin yayılarak çoğalmasını diliyorum” dedi.