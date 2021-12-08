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Öğrencilerden satranç hamlesi

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’nda sporcular ilk hamlelerini yaptı.

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nda sporcular ilk hamlelerini yaptı.


Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nın finallerine, ön elemelerde başarı elde eden toplam 30 sporcu katıldı. 6 gün sürecek turnuvanın başlangıç hamlesini Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban yaparken, satranç tutkunları büyük heyecan yaşadı.


12 Aralık Pazar günü sona erecek Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nda, puan ve averaja göre yapılan sıralama sonunda şampiyonlar belirlenecek. Kıyasıya mücadeleler sonunda kupa ile madalyalarına kavuşacak satranç ustaları, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

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