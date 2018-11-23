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Öğrencilerden yaşlılara vefa

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (TOSPA) ‘Çınarlara Vefa’ projesinin gönüllü üyeleri yeni bir projeye daha imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (TOSPA) ‘Çınarlara Vefa' projesinin gönüllü üyeleri yeni bir projeye daha imza attı.


Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi tarafından planlanıp hayata geçirilen projede huzurevindeki sakinlerin ziyaret eden öğrenciler, yaşlıların yalnız olmadıklarını gösterdi.


Her hafta başka projelerle huzurevine gideceklerini belirten TOSPA üyeleri bu hafta yaşlılarla türküler söyleyip, oyunlar oynadı.

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