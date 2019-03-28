Öğrencilerden yetim kardeşlerine sürpriz hediye

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde TOKİ Hamzabey Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kardeşlerine bisiklet hediye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İHH'nın iş birliği ile 2013 yılından bu yana yürütülen ‘Her Sınıfın Yetim Bir Kardeşi Var' projesi meyvelerini vermeye başladı. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yetim çocuk için iyilik köprüsü kuran projenin paydaşlarından olan TOKİ Hamzabey Anadolu Lisesi, örnek bir çalışmaya imza attı.

Okulun 11-A sınıfı öğrencileri, yardım kumbaralarında biriktirdikleri parayla yetim kardeşlerinin bisiklet hayalini gerçekleştirdi. TOKİ HAL Müdürü Niyazi Özdemir, yardımsever öğrencilerin desteği ile alınan iki adet bisikleti ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere İHH Mustafakemalpaşa Temsilciliği yetkililerine teslim etti.

3 sınıfta eğitim gören yaklaşık 90 öğrencinin her ay sınıflarında 125 TL biriktirerek kampanyaya destek olmaya devam edeceğini söyleyen Özdemir, “Yetim çocuklarımızın sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz bu destekle yetim kardeşlerinin doğum gününü güzel bir sürprizle kutladı. Hem yetim kardeşlerine hem de küçük kardeşine birer bisiklet hediye ettiler. Alınan hediyeler İHH Temsilciliği aracılığı ile çocuklarımıza ulaştırılacak. Öğrencilerimizi bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyor, yardımseverliklerinin hayatları boyunca devam etmesini diliyoruz ” dedi.