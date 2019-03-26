Öğrencilere bilinçli tüketici eğitimi

Program kapsamında Sabiha Köstem Ortaokulu, Emek Ortaokulu ve Sadettin Türkün Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimlere öğrenciler ilgi gösterdi. Öğrencilere tüketici haklarını anlatan broşür ve eğitim materyallerinin de dağıtıldığı programda, Bursa İl Hakem Heyeti Başkanı Sevil Karapınar ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta İdari İşler Şube Müdürü Kadem Kesimoğlu, 6502 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ve bilinçli tüketici hakkında bilgiler verildi.