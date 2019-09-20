Öğrencilere ilk hediyeleri Türkyılmaz'dan

İlkokul birinci sınıfa başlayan minik öğrencilere hediyeler veren Türkyılmaz, öğrencilerin sevincine sevinç kattı.

Göreve geldiği günden bu yana eğitime desteklerini sürdüren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni eğitim öğretim yılında da öğrenci ve öğretmenleri yalnız bırakmadı. Başkan Türkyılmaz,Hasköy, Ülküköy, Dereköy ve Tirilye'deokula yeni başlayan minik öğrencilere, içinde kırtasiye malzemeleri bulunan kalem kutu seti hediye etti, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Minik öğrencilere derslerine iyi çalışmaları ve başarılı fertler olmaları konusunda öğütler veren Başkan Türkyılmaz, “Atatürk'ün bizlere bıraktığı cumhuriyetin değerlerine bağlı, karakterli gençler olacaksınız. Kendini tanıyan, yeteneklerini bilen, değerlerine bağlı, düşünen, düşündüğünü uygulayabilen, eleştiren, iyiden, doğrudan yana tavır alabilen insanlar olacaksınız. Tüm ümidimiz sizlersiniz” dedi.