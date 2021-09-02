Öğrencilere kırtasiye desteği

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciye destekte bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerden gelen yardım talebini alan Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ailenin maddî durumunun incelenmesi ve başvurunun bir kurul tarafından değerlendirilmesi sonrasında belirlenen isimlere kırtasiye desteğinde bulunuyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da belirlenen kriterler doğrultusunda, ders başı yapacak öğrencilere okulda gerekli olan çanta ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımına başlandı. Kalem, defter, boya başta olmak üzere çok sayıda kırtasiye malzemesinin içinde bulunduğu okul çantalarını alan aileler ve öğrenciler, uygulamadan memnun.