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Öğrencilere moral ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, BUSMEK’in kurslarını ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, BUSMEK'in kurslarını ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.


Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker ve BUSMEK yöneticileriyle birlikte BUSMEK'in Fomara Caddesi'ndeki Sosyal Etkinlik Merkezi'ni ziyaret etti. Meslek edindirme kurslarıyla yüzbinlerce Bursalıya hizmet veren ve adı ‘Halk Üniversitesi'ne çıkan BUSMEK'in 8'inci sınıflar için açtığı örgün eğitimi destekleyici kurslara katılan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Yarı yıl tatilini BUSMEK'in kurslarına katılarak verimli bir şekilde değerlendiren öğrencileri tebrik eden Yıldız, öğrencilere kitap hediye etti.

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