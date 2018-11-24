Öğrencilere obezite konferansı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim' projesi çerçevesinde öğrencilere şişmanlık, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, gıda hijyeni ve gıda muhafazası eğitimi veriliyor.

Şimdiye kadar 32 bin öğrenciye ulaşan BTSO'nun obeziteye karşı başlattığı ‘Güvenilir Gıda Tüketelim, Obeziteyi Önleyelim' projesi Cavit Çağlar Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimle sürdü. Konferansta konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, küresel bir sağlık meselesi haline gelen obeziteye karşı gençleri bilgilendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çocukların yüksek kalorili hazır gıda tüketiminden uzaklaşmasını istediklerini ifade eden Onur, “Uzun süre hareketsiz olarak teknolojik cihazlarla vakit geçiren çocuklarımız obeziteye maruz kalabiliyor. Obezite ile mücadelede sağlıklı ve vasıflı beslenme büyük önem taşıyor. Proje paydaşlarımızla birlikte Bursa'yı adeta karış karış gezerek okullarımızda obeziteyle mücadelenin ilk adımı olan obeziteyi engelleme ve sağlıklı beslenme eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, proje ana sponsoru BESAŞ A.Ş ve altın sponsor BKM Kitap firmalarına desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ebubekir Kul'un sunumuyla güvenilir gıda ve obeziteyle mücadele konusunda seminer gerçekleştirildi.

BTSO öncülüğünde yürütülen “Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim” projesine Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi destek veriyor. BESAŞ, BKM, Seyhanlar, Emek ve Köfteci Yusuf'un sponsorluk desteği verdiği proje kapsamında yıl sonuna kadar 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca düzenlenecek resim yarışmasında da dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyeler dağıtılacak.