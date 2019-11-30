İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Dr. Başak Burgazlıoğlu, Teknoloji Fen Okulları öğrencilerine sigaranın zararlarını anlattı


Sigaranın zararları üzerine düzenlenen 'Tütün Gerçeği ve Sigaranın Zararları' konulu seminerde öğrencilere açıklama yapan Uzm. Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigaranın ve tütün ürünlerinin sağlığa ne kadar zarar verdiğini görsellerle anlattı. Sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu bu konuda doktor kadar hastanın da istekli olması gerektiğini ifade eden Burgazlıoğlu, sigaranın içinde bulunan binlerce zararlı maddenin sadece içenlerde değil pasif içici durumdakilere de aynı derecede zararı olduğunu söyledi.


Sigarayı bırakma yöntemi gibi sunulan elektronik sigaranın aslında hiç de masum olamadığı ve yeni bir bağımlılık türüne yol açtığını belirten Burgazlıoğlu, esas olanın ise hiç başlamamak olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.