Öğrencilere uygulamalı veterinerlik eğitimi

Avrupa'nın en modern ve en büyük hayvan barınağı olarak gösterilen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, aynı zamanda bir okul gibi hizmet veriyor. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Sağlığı Bölümü öğrencileri, dev merkezi ziyaret etti. Barınağa gelen toplam 30 öğrenci, yetkililerinden ‘Uygulamalı Veteriner Hekimlik ve Tedavi Yöntemleri' konusunda bilgi aldı. Barınakta yer alan toplantı salonunda öğrencilere kısa bir sunum yapan Veteriner Hekim Kadir Özdemir, öğrencilere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde hayvanlar için verilen hizmetleri anlatarak barınak hekimliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Sunumun ardından öğrenciler, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni gezdi. Barınak hakkında yetkililerden bilgiler alan ve barınakta bulunan hayvanları seven öğrencilere daha sonra ameliyathanede uygulamalı olarak kısırlaştırma operasyonu konusunda eğitim verildi. Yetkililer, öğrencilere tedavi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunurken, öğrenciler de operasyon hakkında merak ettikleri sorulara cevap bulma imkanı buldu.