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Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 48 yaralı

Bursa’da Uludağ’a tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs devrildi.

Bursa'da Uludağ'a tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı.


Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Dobruca yolu mevkiinde meydana geldi. Uludağ'a tatile gelen Türk Kızılayı İstanbul Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan H.C. idaresindeki 34 DE 8542 plakalı otobüs, daha önce de defalarca kazaların meydana geldiği Uludağ Yolu'na eklenti olarak yapılan Dobruca yolunda çıkarak devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen araçta bulunan 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürdü.



Sürücü polis nezaretinde müşahede altında


Otobüs şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada başından yaralandığı öğrenilen sürücü H.C. olası bir beyin kanaması riskine karşı polis nezaretinde hastanede müşahede altına alındı.


Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 kişinin daha durumlarının riskli olduğu ve olası bir tehlikeye karşı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili incelemelerine devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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