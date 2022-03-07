Öğrencilerin en uzun soluklu kongresi başladı

'si düzenlenen Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yöneticilerle Sektörler Kongresi (PBYSK) başladı. Kongrenin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz gençlerle tecrübelerini paylaştı.

BUÜ'nün en uzun soluklu öğrenci kongresi unvanını elinde bulunduran ULİT PBYS Kongresi, Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun bir mesainin içerisinde bulunduğunu ancak buna rağmen öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir keyif duyduğu söyledi. Öğrencilerin kafasında minik de olsa bir ışık yakabilme arzusunda olduğunu aktaran Başkan Alinur Aktaş, “Kafalarınız belki biraz karışık. Rusya, Ukrayna'ya saldırmış. Pandemi devam ediyor. Benzer endişeleri bende 28-30 yıl önce yaşıyordum. Ben de bu üniversitenin işletme bölümünden mezun oldum. Kendimi buraya ait hissediyorum. Hayallerim ve hedeflerim vardı. Sizin de olması gerekiyor. Hayat ne olursa olsun devam ediyor ve siz en iyi şekilde eğitiminizi tamamlayarak hedeflerinize odaklanmaktan asla vazgeçmeyin” diye konuştu.

Değişim ve dönüşümün aralıksız devam ettiğine işaret eden Alinur Aktaş, öğrencilerin kongrede yer alacak firma temsilcilerinin deneyimlerinden faydalanmaları gerektiğini kaydetti. Üniversite diplomasının yanı sıra tecrübe ve fikirlerin ön plana çıktığını belirten Aktaş, “Mezun olmak, diploma sahibi olmak elbette ki önemli. Bunun üstüne hayat mücadelesinde kararlı ve donanımlı olursanız sizleri çok güzel bir geleceğin beklediğine emin olabilirsiniz. Bunun başarılı çok sayıda örneği var. Asla küçük düşünmeyin. Büyük hedefleriniz olsun. Girişimci olun. Yeni fikirlere ve parlak zihinlere ihtiyacımız var. Bursa ve Türkiye bu konuda sizler için büyük bir avantaj olacaktır” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversitede bilim, kültür, sanat ve mesleki kategorilerde 170'in üzerinde öğrenci topluluğuna sahip olduklarının altını çizdi. Bu anlamda Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Öğrencilerimiz eğitim-öğretim sürecinde bu topluluklarımızla irtibat kurunca hayatı biraz daha iyi anlayabiliyor. Hayata atıldıkları zaman sadece hocalarından aldıkları eğitimlerle kalmıyor, beraberinde sektörün önemli isimlerini tanıyor, rol model almak suretiyle hayata hazırlanıyorlar. Bu hususu önemsediğimiz için Üniversitemizin tüm bölüm ve programlarına kredisiz Kariyer Planlama dersi koyduk” şeklinde konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de tavsiyede bulunan Rektör Kılavuz, “3 gün boyunca devam edecek kongrede dinleyeceğiniz kişiler, Türkiye'nin önemli isimleridir. Mezun olup iş hayatına atıldığınız zaman karşılaşacağınız durumlar konusunda sizlere belki de yol gösterecek sözler duyacaksınız. Burada konuşacak kişilerin tecrübeleri sizlere ışık tutacak. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi ve hedeflerinize ulaşmak için buradaki tavsiyeleri dikkate almanızı öneriyorum” dedi.

Bu yıl 17.si düzenlenen ve 3 gün sürecek olan ULİT PBYS Kongresi'ne Türkiye'nin önde gelen firmalarının yöneticileri katılarak, tecrübelerini Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle paylaşacak.