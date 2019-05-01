Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği projeleri takdir topladı

‘İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli' Otomotiv Mühendisliği salonunda yapıldı. Panel öncesi öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptıkları projeleri tanıttı. Projeleri tek tek gezen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya ve BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencilerden projeler hakkında bilgi alarak başarılarının devamını diledi. Çocukların zihin ve, psikomotor gelişimine katkı sağlayan ve iş güvenliği kültürünü oluşturan ‘küpleri çevirerek öğren', ‘iş güvenliği uzmanı kuklası' ve ‘kabuğuma güvenmiyorum, baretimi takıyorum' sloganlı puzzle dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sektörde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik gerçekleştirilen diğer projelerden ‘Bartek akıllı baret sistemleri', ‘QR kod ile kimyasalların güvenlik bilgi formlarının okunması', 'iş güvenliği uzmanına özel kıyafet' ve ‘sağlık ve güvenlik işaretlerinin eğlenceli yorumlanması' ilgiyle takip edildi.

Panelde konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Yılmaz, “İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalar 18. yüzyıldan bugünümüze kadar gelmektedir. O zamanlar sadece biyolojik ihtiyaçlar gideriliyor, geri kalan 13-14 saat arası çalışmalar oluyordu. Çalışmak, verimli üretmek her şeyin başında geliyordu. Hatta o zamanın ölümcül hastalığı verem iken, çalışanlar şöyle uyarılıyordu: Verem olma, verim düşmesin. Şimdi geldiğimiz nokta, elbette yetersiz, ama nereden geldiğimizi de bilmeliyiz” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya ise, genel müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verdi. İSG profesyonellerine tavsiyelerde bulunan Yenidünya, “Öğrencilerin yaptığı projelere hayran kaldım. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenli için emek sarf etmesi son derece kıymetli. Bu projelerin değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.