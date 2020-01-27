İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerin karne hediyesi sinema oldu

Mudanya Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde öğrencileri sinemayla buluşturdu.


Mudanya Belediyesi, sömestr tatiline giren öğrencilere, bu yıl da eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak bir karne hediyesi verdi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının yarısını tamamlayan öğrenciler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde “Charlie'nin Çikolata Fabrikası” filmini arkadaşları ve aileleriyle birlikte izlemenin keyfini yaşadı.


Filmi öğrencilerle birlikte izleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Türkyılmaz, tüm çocukları 2 Şubat tarihine kadar Mütareke Meydanı'nda kurulu kalacak olan buz pistinde eğlenmeye davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.