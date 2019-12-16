Öğrencilerin Yerli Malı Haftası sevinci

Bursa'nın Yenişehir ililçesinde, Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencileri, 12-18 Aralık Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasını kutladı.

1 D sınıfı öğrencilerine yerli malı kullanmanın önemi anlatılırken, programa öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Sınıf öğretmeni İhsan Durak, “Yerli malı hastasında beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemini öğrencilerimize anlattık. Öğrencilerimiz aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaştı. Emeği geçen velilerimize teşekkür ederiz" dedi.