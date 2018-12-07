Öğretmenler Anıtı'nın bakımını Tophane MTAL üstlendi

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı hizmet binasının önünde bulunan ve 1983 yılında Tophane MTAL döküm atölyesinde dönemin meslek dersleri öğretmenleri ve öğrencileri tarafından imal edilen Öğretmenler Anıtı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışması, okulun Metalürji Teknolojisi Alanı Öğretmenleri Mustafa Yıldırım ve Ziya Yıldırım'ın özverili çalışmaları ile yapıldı.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 150. kuruluş yılı vesilesi ile oluşturulan Kutlama Komitesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bakanlık binası önünde bulunan ve okul tarafından 1983 yılında imal edilen Öğretmenler Anıtı'nın, Tophane EML Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar'ın Bakan Ziya Selçuk'a anıtın bakımını okul olarak yapmak istediklerini iletmesinin ardından Ziya Selçuk'un verdiği talimatla Metalürji Teknolojisi Alanı Öğretmenleri Mustafa Yıldırım ve Ziya Yıldırım, Ankara'ya giderek anıtın bakım, onarımını gerçekleştirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Şube Müdürü Bülent Altıntaş'la birlikte Ankara'ya giderek çalışmaları yerinde inceledi ve anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.